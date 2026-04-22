US-Telekomkonzern AT&T lockt überraschend viel neue Mobilfunkkunden an

Im frühen US-Handel gab die Aktie dennoch um gut drei Prozent nach. Experten bezeichneten das Zahlenwerk als insgesamt gemischt.

DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im ersten Quartal trotz des starken Wettbewerbs den Umsatz gesteigert und mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Der Konzern setzte dabei auf Bündelpakete und Sonderangebote. Zu Jahresbeginn entschieden sich netto rund 294.000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Erlöse stiegen im ersten Quartal um fast drei Prozent auf 31,5 Milliarden US-Dollar (rund 26,8 Mrd Euro) und lagen damit leicht über den Markterwartungen. Rückenwind kam vom Wachstum im Mobilfunk-Geschäft und bei Internetzugängen für Haushalte. Zudem profitierte das Unternehmen von dem im Februar abgeschlossenen Kauf des Glasfasergeschäfts von Lumen Technologies.

Unter dem Strich verdiente AT&T mit gut 3,8 Milliarden Dollar zwölf Prozent weniger als im sehr starken Vorjahreszeitraum, damals hatte der Konzern noch von einem milliardenschweren Gewinn aus einer Unternehmensbeteiligung profitiert. Die Ziele für 2026 bekräftigte das Management.

AT&T hat im ersten Quartal ein neues Berichtsformat eingeführt. Kennzahlen zum rückläufigen Kupferkabelgeschäft werden nun in einem eigenen "Legacy"-Segment ausgewiesen, während die Finanzdaten der Glasfaser- und drahtlosen Festnetz-Breitbandsparten im Segment "Advanced Connectivity" zusammengefasst werden. Hier gewann der Konzern 512.000 neue Internet-Privatkunden hinzu./err/tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT&T Aktie Die AT&T Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 21,33 auf Tradegate (22. April 2026, 16:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT&T Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,15 %. Die Marktkapitalisierung von AT&T bezifferte sich zuletzt auf 150,47 Mrd.. AT&T zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1120. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1600 %.



