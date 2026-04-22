SNB und Finma begrüßen Maßnahmen zur Bankenregulierung

Die Gesetzesvorlage sei eines von verschiedenen zentralen Elementen zur Stärkung der Bankenstabilität, hält auch die Finma in ihrem Schreiben fest. Denn dass ausländische Tochtergesellschaften systemrelevanter Banken nicht vollständig kapitalunterlegt seien ("Double Leverage"), gelte international seit über zwei Jahrzehnten als Risiko.

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) begrüßen die am Mittwoch vom Bundesrat verabschiedeten Maßnahmen zum Thema Bankenregulierung. Sie seien entscheidend, um regulatorische Schwachstellen zu beheben, die durch die Krise der Credit Suisse aufgezeigt worden seien, schreibt die SNB in einer Stellungnahme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die vorgeschlagene vollständige Unterlegung ausländischer Beteiligungen des Stammhauses mit hartem Kernkapital ist laut der SNB ein zentrales Element. Die SNB stuft die Maßnahme entsprechend als verhältnismäßig ein, da sie gezielt eine bedeutende Schwachstelle der bestehenden Regulierung behebe. Es stelle sicher, dass die Kapitalsituation des Stammhauses in der Schweiz nicht von Verlusten auf ausländischen Beteiligungen beeinträchtigt werde.

Nun sei die Politik an der Reihe, schreibt die Finma weiter. Sie müsse eine Güterabwägung zwischen den Interessen der Aktionäre der Bank und den Risiken für die Steuerzahlenden vornehmen. Die Vorlage geht nun ins Parlament. Ein weiteres wichtiges Element der künftigen Bankenregulierung seien Regeln im Bereich Liquidität, so die SNB. Aus ihrer Sicht sind die zur Stärkung der "Too-Big-To-Fail"-Regulierung unerlässlich./mk/uh/AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 36,61 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 16:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,84 %. Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 122,34 Mrd.. UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0868. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 43,00CHF was eine Bandbreite von -9,63 %/+17,76 % bedeutet.



