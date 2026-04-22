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    Besonders beachtet!

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    Stabilus Aktie weiter abwärts - -3,86 % - 22.04.2026

    Am 22.04.2026 ist die Stabilus Aktie, bisher, um -3,86 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Stabilus Aktie.

    Besonders beachtet! - Stabilus Aktie weiter abwärts - -3,86 % - 22.04.2026
    Foto: Stabilus SE

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    Stabilus Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.04.2026

    Die Stabilus Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,86 % auf 16,710. Damit verliert die Aktie -0,670  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,29 %, geht es heute bei der Stabilus Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Stabilus mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,33 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Stabilus um -15,03 % verloren.

    Während Stabilus deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,15 %.

    Stabilus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,81 %
    1 Monat +14,59 %
    3 Monate -7,33 %
    1 Jahr -21,09 %
    Stand: 22.04.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Stabilus Aktie

    Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 416,44 Mio.EUR € wert.

    Stabilus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stabilus

    -3,58 %
    -3,00 %
    +15,76 %
    -7,51 %
    -20,73 %
    -71,67 %
    -68,72 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
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