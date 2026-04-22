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    ROUNDUP

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    Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzprognose 2026 höher bei 44,5–45,5 Mrd USD
    • Bereinigte Ebitda-Marge 2026 nun 12–14 Prozent
    • Q1 Umsatz +16 Prozent, Nettogewinn stark gestiegen
    ROUNDUP - Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der US-Energietechnikkonzern GE Vernova erhöht nach einem starken ersten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr. Demnach dürfte der Umsatz 2026 bei 44,5 bis 45,5 Milliarden US-Dollar liegen, wie der Konkurrent von Siemens Energy am Mittwoch in Cambridge mitteilte. Das sind jeweils 500 Millionen Dollar mehr als zuvor angepeilt. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 12 bis 14 Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr, als vom Management bisher in Aussicht gestellt.

    Das Unternehmen profitierte im ersten Quartal von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Netztechnik und Gasturbinen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 9,34 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn sprang von zuvor 264 Millionen auf 4,75 Milliarden Dollar hoch. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte das bereinigte Ergebnis 896 Millionen Dollar. Die Zahlen fielen besser aus als am Markt erwartet.

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    Die Aktie kletterte im frühen US-Handel um knapp 13 Prozent nach oben und setzte damit ihren guten Lauf in diesem Jahr fort. Bislang kommt das Papier seit dem Jahreswechsel auf Kursgewinne von 71 Prozent. In diesem Sog stieg auch die im Dax notierte Siemens Energy. Der deutsche Energietechnikkonzern legt seine Zahlen im Mai vor./nas/tav/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 24.159 auf Ariva Indikation (22. April 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 142,52 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -15,91 %/+12,12 % bedeutet.




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