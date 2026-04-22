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    OTS

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    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Wachstumsprognose 2026 halbiert auf 0,5 Prozent
    • Inflation prognostiziert wieder bei 2,7 Prozent
    • Reformen und Bürokratieabbau jetzt unverzichtbar
    OTS - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Pressestatement zur Frühjahrsprognose 2026 der Bundesregierung / Wachstumsprognose halbiert, keinen Aufschub mehr bei den Reformen! München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

    "Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs haben unser Land weiter fest im Griff. Die Bundesregierung geht in ihrer aktualisierten Frühjahrsprognose inzwischen nur noch von einem halben Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr aus, auch für 2027 wurde die Wachstumsprognose bedauerlicherweise von 1,3 Prozent auf 0,9 Prozent nach unten korrigiert. Bezeichnend ist außerdem der vorhergesagte Wiederanstieg der Inflation auf 2,7 Prozent.

    Wir können nur wiederholen: Die außenwirtschaftliche Lage können wir nicht steuern, aber wir können dafür sorgen, dass wir endlich unsere hausgemachten Standortprobleme lösen. Die nächsten Wochen und Monate setzen wir auf eine mutig und entschlossen agierende Bundesregierung, die tiefgreifende Reformen nicht nur ankündigt, sondern endlich auch rasch umsetzt. Dazu gehören Augenmaß bei den Arbeitskosten, endlich der Wille zum Bürokratieabbau und einige unbequeme - aber dringend notwendige - Entscheidungen bei den sozialen Sicherungssystemen. Wir müssen jetzt handeln - unsere Wettbewerbsfähigkeit steht auf dem Spiel."

    Pressekontakt:

    Felix Fend, Tel. +49 (0) 89-551 78-335, E-Mail: mailto:felix.fend@vbw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6260808 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.






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