vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...

Pressestatement zur Frühjahrsprognose 2026 der Bundesregierung / Wachstumsprognose halbiert, keinen Aufschub mehr bei den Reformen! München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:



"Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs haben unser Land weiter fest im Griff. Die Bundesregierung geht in ihrer aktualisierten Frühjahrsprognose inzwischen nur noch von einem halben Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr aus, auch für 2027 wurde die Wachstumsprognose bedauerlicherweise von 1,3 Prozent auf 0,9 Prozent nach unten korrigiert. Bezeichnend ist außerdem der vorhergesagte Wiederanstieg der Inflation auf 2,7 Prozent.