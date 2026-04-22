Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.04.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.732,24USD pro Feinunze und notiert damit +0,25 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 77,92USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,62 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,34USD und verzeichnet ein Plus von +2,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,27USD und verzeichnet ein Plus von +2,17 %.