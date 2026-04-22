MediaGo und hipto sichern sich erneut eine Goldauszeichnung bei den „Les Cas d'Or" im Bereich Performance-Marketing

SAN FRANCISCO, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Vor kurzem wurden MediaGo, eine globale Plattform für intelligente Werbung, und hipto, Frankreichs führender Spezialist für Lead-Generierung, bei den renommierten französischen Digital-Marketing-Awards „Les Cas d'Or" mit Gold in der Kategorie „Content and Vertical Industries" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung, die für eine wegweisende Performance-Marketing-Kampagne im Krankenversicherungssektor verliehen wurde und über die mehr als 40 Marketingleiter von Markenunternehmen abgestimmt haben, ist ein weiterer maßgeblicher Beweis für die technische Kompetenz und die Dienstleistungskapazitäten von MediaGo auf dem europäischen Markt.

Nach früheren Auszeichnungen mit Gold in der Kategorie „Native Advertising" und Bronze in der Kategorie „Banking & Insurance Acquisition" stellt diese jüngste Branchenauszeichnung einen weiteren bedeutenden Meilenstein dar. Sie unterstreicht, dass die lokalisierten Native-Advertising-Fähigkeiten von MediaGo sowie die Fähigkeit, Deep-Learning-Technologien in komplexen Nutzerakquisitionsszenarien in ganz Frankreich und Europa einzusetzen, sowohl vom Markt als auch von Branchenexperten große Anerkennung gefunden haben und damit die Position des Unternehmens an der Spitze der Branche festigen.

Der französische Krankenversicherungsmarkt ist hart umkämpft und gesättigt. Lokale Werbetreibende stützen sich seit langem stark auf Such- und Social-Media-Kanäle, was zu anhaltend hohen CPAs und einer erheblichen Traffic-Inflation führt. Um diese Probleme der Branche anzugehen, haben MediaGo und hipto gemeinsam einen neuen Wachstumspfad erschlossen und das offene Web als dritte zentrale Säule der Kundenakquise neben Such- und Social-Media-Kanälen etabliert. Durch die Einbindung hochwertiger lokaler Nachrichten- und Informationsanbieter in Frankreich integrierten sie Native Ads nahtlos in Medienumgebungen und stellten der Versicherungsbranche damit einen skalierbaren, reproduzierbaren Wachstumsplan zur Verfügung, um der Traffic-Inflation wirksam entgegenzuwirken.

Diese preisgekrönte Kampagne konzentrierte sich auf die Skalierung der Akquise von Leads mit hoher Kaufabsicht im Versicherungssektor. Sie überwand erfolgreich drei strukturelle Herausforderungen, die traditionellen Bidding-Modellen innewohnen: reaktive Algorithmen, hohe Cold-Start-Kosten und die Schwierigkeit, Skalierung und Effizienz in Einklang zu bringen. Diese Leistung bestätigt einmal mehr die starken operativen Fähigkeiten von MediaGo und seine Innovationskraft im Bereich Native Advertising auf dem französischen Markt.