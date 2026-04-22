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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 23. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Q1-Zahlen zahlreicher Konzerne von SAP bis Intel
    • Hauptversammlungen von LVMH BP und Akzo Nobel
    • Vorläufige S&P Global PMI Werte für mehrere Länder
    TAGESVORSCHAU - Termine am 23. April 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026 07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz
    07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz
    07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)
    07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz
    07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen
    07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen
    07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen
    07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz
    07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen
    07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz
    07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen
    07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30) 07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen
    07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen
    07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen
    07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen
    08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz
    08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung
    09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Flatex, Q1-Analystenkonferenz
    10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung
    10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung
    10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung
    12:00 GBR: BP, Hauptversammlung
    12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen
    12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen
    12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen
    13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen
    13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen
    13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung
    13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen
    14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung
    14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung
    15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung
    16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung
    17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz
    17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz
    17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz
    18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz
    22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen
    22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen
    22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz
    USA: PG&E, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:00 KOR: BIP Q1/26 (vorab)
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26
    08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26
    09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26
    10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 3/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Destatis: Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2024

    09:00 DEU: Konferenz der internationalen Luftverkehrsbranche «Capa Airline Leader Summit» Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER), Visit Berlin und die Industrie- und Handelskammern (IHK) Berlin und Cottbus veranstalten das Treffen.

    09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover
    + 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland»

    09:30 LUX: EuGH urteilt zu Corona-Hilfen für Lufthansa

    10:00 DEU: Online-Pressegespräch ZEW und KfW: Sind Unternehmen, die stark in ihre Digitalisierung investieren, produktiver als andere? ZEW Mannheim und KfW Research stellen ihre gemeinsamen Analysen zu dieser Frage vor. Mit: Prof. Dr. Irene Bertschek, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs «Digitale Ökonomie« und Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

    10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz

    CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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