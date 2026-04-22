JPMORGAN stuft Talanx AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er nur leichte Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der sich bessernden Erfolgsbilanz und der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens sei die Aktie nach wie vor moderat bewertet./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 117,7EUR auf Tradegate (22. April 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

