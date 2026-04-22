Der Börsen-Tag
DAX steigt, Tech schwächelt: So liefen DAX, MDAX, SDAX, TecDAX & Wall Street
Zwischen Rallye und Rücksetzer: Während DAX und US-Leitindizes zulegen, geraten Tech- und Nebenwerte unter Druck. Ein Überblick über Gewinner, Verlierer und Trends.
Foto: Deutsche Telekom
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt. Während die großen Standardwerte in Deutschland und den USA zulegen konnten, gerieten vor allem kleinere und technologieorientierte Werte unter Druck. In Frankfurt verzeichnet der DAX ein Plus von 0,50 Prozent auf 24.191,04 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Werte abbildet, tritt hingegen auf der Stelle: Er notiert unverändert bei 31.162,51 Punkten. Deutlich schwächer zeigen sich die Nebenwerte: Der SDAX verliert 0,59 Prozent auf 18.005,93 Punkte. Auch der TecDAX kann nicht von der positiven Stimmung profitieren und gibt um 0,52 Prozent auf 3.667,25 Punkte nach. In den USA dominieren dagegen die Käufer. Der Dow Jones steigt um 0,69 Prozent auf 49.498,04 Punkte. Noch etwas stärker präsentiert sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,78 Prozent auf 7.121,82 Punkte zulegt. Damit entwickeln sich die US-Leitindizes heute freundlicher als die deutschen Technologie- und Nebenwerteindizes, während der DAX im internationalen Vergleich im Mittelfeld liegt.
DAXSpitzenreiter Siemens Energy kletterte um 8,26%, gefolgt von RWE (+4,15%) und Infineon (+2,72%). Dem stehen deutliche Verluste gegenüber: Airbus -3,32%, MTU Aero Engines -4,09% und Deutsche Telekom -4,85%. Die Spannbreite zwischen Best- und Schlechtestwert beträgt 13,11 Prozentpunkte, wobei Siemens Energy das Momentum liefert und die Telekom das größte Minus ausweist.
MDAXK+S legte mit +9,15% am stärksten zu, dicht gefolgt von Wacker Chemie (+8,70%) und Evonik (+2,58%). Auf der Verliererseite notieren Sartorius Vz. -2,96%, Deutsche Lufthansa -3,10% und TUI -3,46%. Die Differenz zwischen Top- und Flopwerten beträgt 12,61 Punkte; Rohstoffwerte dominieren die Gewinnerliste, während Reise- und Dienstleistungswerte schwächer sind.
SDAXIm SDAX führt SILTRONIC AG mit +3,10%, gefolgt von Sixt (+2,40%) und Verve Group Registered (A) (+2,35%). Die Schlusslichter sind tonies Registered (A) -3,50%, Stabilus -3,92% und Deutsche Pfandbriefbank -4,05%. Die Bandbreite liegt bei 7,15 Punkten, wobei die Small Caps insgesamt moderatere Ausschläge zeigen als die großen Indizes.
TecDAXAuch im TecDAX ist SILTRONIC AG Spitzenreiter (+3,10%), vor Infineon (+2,72%) und AIXTRON (+1,77%). HENSOLDT (-2,88%), Sartorius Vz. (-2,96%) und erneut Deutsche Telekom (-4,85%) bilden die Flopseite. Mit einer Spannweite von 7,95 Punkten fällt die Performance bei Telekom- und Technologiepapieren unterschiedlich aus; auffällig ist das erneute starke Minus der Telekom.
Dow JonesBoeing führte den Dow mit +4,63% an, UnitedHealth Group stieg um +2,92% und Apple um +2,46%. Die schwächsten Werte waren Nike (B) -1,01%, Honeywell International -1,02% und 3M -1,23%. Die Differenz zwischen Spitze und Tal beträgt 5,86 Punkte; der Dow zeigte insgesamt moderate Gewinner und nur leichte Rückschläge.
S&P 500Deutliche Ausreißer nach oben: GE Vernova +12,92%, Masco +12,10% und Boston Scientific +8,75%. Auf der anderen Seite stehen Best Buy -4,76%, GE Aerospace -4,91% und United Airlines Holdings -6,02%. Die Spannweite von 18,94 Punkten ist die größte unter den betrachteten Indizes; bemerkenswert ist die gegensätzliche Entwicklung innerhalb von GE (Vernova stark positiv, Aerospace deutlich negativ).
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