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    Besonders beachtet!

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    Masco Aktie steigt am 22.04.2026 kräftig

    Am 22.04.2026 ist die Masco Aktie, bisher, um +13,22 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Masco Aktie.

    Besonders beachtet! - Masco Aktie steigt am 22.04.2026 kräftig

    Masco ist ein US-Baustoffkonzern für Renovierung und Neubau, Fokus auf Bad/Küche. Hauptprodukte: Armaturen (Delta, Hansgrohe US), Schränke, Farben/Coatings. Starke Position im nordamerikanischen Renovierungsmarkt, profitabel und markengetrieben. Wichtige Konkurrenten: Kohler, Moen (Fortune Brands), Sherwin-Williams. USP: starke Marken, Fachhandelsnetz, Fokus auf margenstarke Premium- und DIY-Lösungen.

    Masco Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.04.2026

    Die Masco Aktie konnte bisher um +13,22 % auf 64,25 zulegen. Das sind +7,50  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Masco Aktie. Nach einem Plus von +0,89 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 64,25. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Masco Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,66 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Masco Aktie damit um +17,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,35 %. Im Jahr 2026 gab es für Masco bisher ein Plus von +4,30 %.

    Während Masco heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,78 %.

    Masco Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,35 %
    1 Monat +26,35 %
    3 Monate -4,66 %
    1 Jahr +9,95 %
    Stand: 22.04.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Masco Aktie

    Es gibt 204 Mio. Masco Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,93 Mrd.EUR € wert.

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    Masco Corporation Reports First Quarter 2026 Results


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,67 %.

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    Ob die Masco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Masco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Masco

    +11,40 %
    +14,41 %
    +25,35 %
    -1,68 %
    +8,90 %
    +26,62 %
    +9,35 %
    +102,23 %
    +198,12 %
    ISIN:US5745991068WKN:856632
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