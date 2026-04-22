Masco Aktie steigt am 22.04.2026 kräftig

Die Masco Aktie konnte bisher um +13,22 % auf 64,25€ zulegen. Das sind +7,50 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Masco Aktie. Nach einem Plus von +0,89 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 64,25€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Masco ist ein US-Baustoffkonzern für Renovierung und Neubau, Fokus auf Bad/Küche. Hauptprodukte: Armaturen (Delta, Hansgrohe US), Schränke, Farben/Coatings. Starke Position im nordamerikanischen Renovierungsmarkt, profitabel und markengetrieben. Wichtige Konkurrenten: Kohler, Moen (Fortune Brands), Sherwin-Williams. USP: starke Marken, Fachhandelsnetz, Fokus auf margenstarke Premium- und DIY-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Masco Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,66 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Masco Aktie damit um +17,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,35 %. Im Jahr 2026 gab es für Masco bisher ein Plus von +4,30 %.

Während Masco heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,78 %.

Masco Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,35 % 1 Monat +26,35 % 3 Monate -4,66 % 1 Jahr +9,95 %

Informationen zur Masco Aktie

Stand: 22.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 204 Mio. Masco Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,93 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Rallye und Rücksetzer: Während DAX und US-Leitindizes zulegen, geraten Tech- und Nebenwerte unter Druck. Ein Überblick über Gewinner, Verlierer und Trends.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Masco Corporation (NYSE: MAS), one of the world’s leading manufacturers of branded home improvement and building products, reported its first quarter 2026 results. 2026 First Quarter Results On a reported basis, compared to the first quarter 2025: …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,67 %.

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Ob die Masco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Masco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.