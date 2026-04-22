JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Ergebnisse hätten über seinen Erwartungen gelegen und seien auch besser gewesen als die Andeutungen des Managements vor einem Monat, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein ermutigendes Zeichen. Mit Blick auf bestätigte Jahresziele sei das Risiko, dass diese erreicht werden, jetzt vielleicht geringer geworden. Boeing sei auch weniger stark vom Iran-Krieg beeinträchtigt als nachgelagerte Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf den Wartungs- und Ersatzteilgeschäften hätten./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,80 % und einem Kurs von 196,0EUR auf Tradegate (22. April 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Seth M. Seifman

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

