JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Ergebnisse hätten über seinen Erwartungen gelegen und seien auch besser gewesen als die Andeutungen des Managements vor einem Monat, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein ermutigendes Zeichen. Mit Blick auf bestätigte Jahresziele sei das Risiko, dass diese erreicht werden, jetzt vielleicht geringer geworden. Boeing sei auch weniger stark vom Iran-Krieg beeinträchtigt als nachgelagerte Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf den Wartungs- und Ersatzteilgeschäften hätten./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT
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Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,80 % und einem Kurs von 196,0EUR auf Tradegate (22. April 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Seth M. Seifman
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Seth M. Seifman
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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