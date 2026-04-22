flatexDEGIRO: Rekordquartal startet erfolgreich ins Jahr 2026
flatexDEGIRO startet 2026 mit Rekordzahlen: Umsatz, Gewinn, Transaktionen und Kundenbasis legen deutlich zu – trotz höherer Marketingausgaben und herausforderndem Zinsumfeld.
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- flatexDEGIRO verzeichnete im ersten Quartal 2026 Rekordzahlen mit Umsatzerlösen von 174 Mio. Euro (+19 %) und einem Konzernergebnis von 54 Mio. Euro (+28 %)
- Erstmals wurde ein Quartals-Konzernergebnis über 50 Mio. Euro erzielt, trotz gestiegener Marketingausgaben
- Provisionserträge stiegen um 18 % auf 116 Mio. Euro, Zinserträge trotz niedrigerem Marktzinsumfeld um 14 % auf über 49 Mio. Euro
- Die Anzahl der Transaktionen erhöhte sich um 17 % auf 23 Mio., die durchschnittliche Provision pro Transaktion stieg auf 5,09 Euro
- Die Kundenbasis wuchs um 3 % auf 3,58 Mio. Konten, das verwahrte Kundenvermögen lag bei 94,5 Mrd. Euro, die Kundeneinlagen stiegen auf 6,4 Mrd. Euro
- Für 2026 wird ein Umsatzanstieg von 5-10 % und ein Konzernergebnis-Wachstum von 5-15 % erwartet, mit einer langfristigen Zielsetzung für 2027 von rund 650 Mio. Euro Umsatz und 200 Mio. Euro Gewinn
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 22.04.2026.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,13EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,80 % im
Minus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,86EUR das entspricht einem Minus von -0,73 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.221,35PKT (-0,04 %).
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