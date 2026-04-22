DZ BANK stuft K+S auf 'Halten'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat K+S nach vorläufigen Quartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 14,50 auf 15,25 Euro angehoben. Axel Herlinghaus begründete sein neues Anlagevotum mit dem Hinweis, dass die Aktie nach dem Kursrückgang seit Mitte März nun ein ausgeglichenes Chance/Risiko-Profil aufweist. Die Eckdaten für das erste Quartal seien deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,63 % und einem Kurs von 15,99EUR auf Tradegate (22. April 2026, 18:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: neutral
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