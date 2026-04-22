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    L'Oreal überrascht mit starkem Jahresstart

    Für Sie zusammengefasst
    • L'Oreal übertrifft Erwartungen im ersten Quartal
    • Umsätze steigen um 7,6 Prozent auf 12,15 Mrd Euro
    • China belebt sich deutlich und Luxus wächst
    L'Oreal überrascht mit starkem Jahresstart
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im ersten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt ein geringeres Wachstum erwartet. Das Geschäft in China belebte sich spürbar und auch das Luxusgeschäft wuchs. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine legten am Abend um 2,5 Prozent zu./jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 359,5 auf Tradegate (22. April 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 192,51 Mrd..

    L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 385,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 326,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -9,61 %/+20,62 % bedeutet.






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