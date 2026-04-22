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    Hochschulverband beklagt Defizite bei Studienanfängern

    Für Sie zusammengefasst
    • Abitur bestätigt formell Studierfähigkeit kaum
    • Mathematische Lese- und Ausdrucksmängel
    • Unis fehlen Kapazitäten für Brückenkurse
    Hochschulverband beklagt Defizite bei Studienanfängern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Zum Start der Abiturprüfungen beklagt der Präsident des Deutschen Hochschulverbands, Lambert Koch, mangelnde Kenntnisse von Studienanfängern. Das Abitur bescheinige die Studierfähigkeit zwar formal, in der Praxis garantiere es diese jedoch immer seltener, sagte Koch im "Münchner Merkur".

    Zwar gebe es nach wie vor "hochmotivierte und leistungsstarke junge Menschen, die nach dem Abitur ein Studium aufnehmen und vom ersten Semester an brillieren". "Hochschullehrende konstatieren jedoch zunehmend eklatante Mängel: Neben unzureichenden mathematischen Vorkenntnissen haben sich auch das Leseverständnis, die Lesebereitschaft und das allgemeine Ausdrucksvermögen insgesamt spürbar verschlechtert."

    Hochschulverband: Den Universitäten fehlen die Kapazitäten

    An Hochschulen gebe es fachspezifische Brückenkurse, um diese Defizite auszugleichen. "Diese nachholende Stoffvermittlung stößt jedoch an strukturelle Grenzen, da den Universitäten die Kapazitäten fehlen, um dauerhaft Bildungsaufgaben der Schulen zu übernehmen", sagte Koch dem Blatt. Er warnte vor "freigiebig vergebenen Bestnoten", die im Studienalltag zu Enttäuschungen führten.

    "Um die Aussagekraft des Abiturs nachhaltig zu sichern, muss der fortschreitenden "Noteninflation" durch eine konsequente Ausschöpfung des Bewertungsspektrums Einhalt geboten werden", forderte Koch. Es brauche "eine Rückbesinnung auf das Prinzip "Qualität vor Quantität", damit das Abitur bundesweit wieder als verlässlicher Nachweis tatsächlicher Leistungsfähigkeit dient". Ob es wie von Koch beklagt tatsächlich eine "Noteninflation" gibt, ist umstritten./cco/DP/jha






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