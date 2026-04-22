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    AKTIE IM FOKUS

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    Boeing nach starken Zahlen an Charthürde

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien steigen fünf Prozent auf 228,63 Dollar
    • Auslieferungen auf Höchststand seit Anfang 2019
    • Free Cashflow deutlich besser, Verluste sinken
    AKTIE IM FOKUS - Boeing nach starken Zahlen an Charthürde
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Boeing haben am Mittwoch von einem überraschend guten Quartalsbericht des Flugzeugbauers neuen Schub bekommen. Mit einem Spitzenanstieg um fünf Prozent bis knapp über die 230-Dollar-Marke testeten die Titel ihr bisheriges April-Hoch, das dann aber vorerst eine zu hohe Hürde blieb. Zuletzt betrug das Kursplus 4,3 Prozent auf 228,63 US-Dollar. Damit hatten sie im freundlichen Leitindex Dow Jones Industrial die Nase vorn.

    Der Flugzeugbauer meldete nach Jahren der Krise für das erste Quartal einen Umsatzanstieg und zugleich geringere Verluste im Vergleich zum Vorjahr. Gut an kam, dass der Barmittelabfluss dank steigender Auslieferungen gebremst worden war. Im ersten Quartal wurden so viele Flugzeuge zu den Kunden gebracht wie seit Anfang 2019 nicht mehr. Damals notierten die Titel auf einem Rekordniveau von über 400 Dollar.

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    Der Flugzeugbauer habe ein solides, unaufgeregtes Zahlenwerk vorgelegt, kommentierte Jefferies-Expertin Sheila Kahyaoglu in einer ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe sich deutlich besser als befürchtet entwickelt. Seth Seifman von JPMorgan schrieb, die Ergebnisse seien auch besser als die Andeutungen, die es vor einem Monat vom Management gegeben habe. Er sieht darin ein ermutigendes Zeichen.

    Seifman zog aus dem ersten Quartal auch positiven Schlüsse, was die von Boeing bestätigten Jahresziele betrifft. Die Gefahr, dass diese nicht erreicht werden, sei jetzt vielleicht geringer geworden. Boeing sei auch weniger stark vom Iran-Krieg beeinträchtigt als nachgelagerte Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf den Wartungs- und Ersatzteilgeschäften hätten. Am Vortag waren diese Branchenwerte wegen der Angst, dass hohe Treibstoffpreise die Nachfrage von Fluggesellschaften dämmen, unter Druck geraten./tih/la/he

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    ISIN:US0970231058WKN:850471
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 195,8 auf Tradegate (22. April 2026, 18:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +4,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 155,64 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +36,64 %/+49,29 % bedeutet.




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