Brillenkonzern EssilorLuxottica startet mit kräftigem Umsatzwachstum ins Jahr
- EssilorLuxottica Umsatz Q1 +4,1% auf 7,13 Mrd
- Wachstum zu konstanten Wechselkursen 10,8 Prozent
- Nordamerika zweistellig Marktführer Ray Ban Oakley
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat zum Jahresstart den Umsatz kräftig gesteigert. Der Boom rund um Smartbrillen treibt weiter an. Die Erlöse legten im ersten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitrum um 4,1 Prozent auf 7,13 Milliarden Euro zu, wie das französisch-italienische Unternehmen am Mittwochabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag das Wachstum bei 10,8 Prozent. Analysten hatten hier im Schnitt aber etwas mehr erwartet.
In Nordamerika war das Wachstum zweistellig. Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine gaben am Abend um 2,7 Prozent nach./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 199,1 auf Tradegate (22. April 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -3,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,05 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 92,24 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -7,08 %/+68,26 % bedeutet.