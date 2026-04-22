Brillenkonzern EssilorLuxottica startet mit kräftigem Umsatzwachstum ins Jahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 199,1 auf Tradegate (22. April 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -3,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,05 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 92,24 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -7,08 %/+68,26 % bedeutet.