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    UBS lehnt vorgeschlagenes Regulierungspaket entschieden ab

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS lehnt das neue Bundesrats-Regulierungspaket ab
    • UBS schätzt CET1-Einfluss bei rund 22 Mrd USD
    • Bundesrat sieht nur rund 20 Mrd zusätzliches Kernkapital
    UBS lehnt vorgeschlagenes Regulierungspaket entschieden ab
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die UBS stemmt sich weiterhin gegen die vorgeschlagene Verschärfung der Bankenregulierung. Das am Mittwoch vom Bundesrat verabschiedete Regulierungspaket lehnt sie entschieden ab. Dieses sei "extrem", weise keine internationale Abstimmung auf und ignoriere die Mehrheit der in der Vernehmlassung geäußerten Bedenken, schreibt die Großbank in einer Stellungnahme. "Sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen angenommen werden, hätten sie weitreichende Folgen für die Schweizer Wirtschaft."

    Die vom Bundesrat veröffentlichten Dokumente "enthalten Behauptungen, die wir für irreführend halten", schreibt die Bank weiter. Da man die Informationen aber gerade erst erhalten habe, würden derzeit alle Dokumente und Aussagen gründlich geprüft. Die UBS werde spätestens mit den Ergebnissen für das erste Quartal in einer Woche weitere Kommentare abgeben.

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    Erste Zahlen nennt die Bank aber bereits jetzt: Sie schätzt, dass die gesamten Auswirkungen auf das Kernkapital (CET1) der UBS AG rund 22 Milliarden US-Dollar betragen würden. Das würde de facto zu einer minimalen CET1-Kapitalquote auf dem Niveau der UBS Gruppe von hohen 18,4 Prozent führen. Das zusätzliche Kapital würde laut UBS zu dem zuvor kommunizierten zusätzlichen Kapital von etwa 15 Milliarden kommen, das die UBS infolge der Übernahme von Credit Suisse halten muss. Infolgedessen müsste UBS gemäß eigener Rechnung insgesamt rund 37 Milliarden Dollar zusätzliches Kernkapital halten.

    Gemäß Bundesrats-Rechnung müsste die UBS dagegen wegen der neuen Vorschriften insgesamt rund 20 Milliarden an zusätzlichem harten Eigenkapital im Stammhaus aufbauen. Die effektive CET1-Kapitallücke würde laut dem Bundesrat dank der bereits heute guten Kapitalisierung der Großbank dabei gar nur rund 9 Milliarden Dollar betragen.

    Die UBS habe den parlamentarischen Beratungsprozess im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Eigenmittelunterlegung ausländischer Töchter im Blick, betont sie weiter. Die Großbank werde dabei "weiterhin Fakten und Analysen beitragen, die fundierte Entscheidungen unterstützen". Parallel dazu werde die UBS weiterhin "geeignete Maßnahmen zum Schutz der Interessen seiner Aktionäre prüfen und die Auswirkungen auf Kunden und Mitarbeiter möglichst abmildern", heißt es in der Mitteilung./uh/tp/AWP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 36,55 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 122,22 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0868. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 43,00CHF was eine Bandbreite von -9,80 %/+17,53 % bedeutet.




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