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    Börsenturbulenzen bescheren Flatexdegiro Rekordgewinn im ersten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordgewinn Q1 bei Flatexdegiro von 54 Mio
    • Kundenkonten stiegen auf knapp 3,6 Millionen
    • Umsatz +19 Prozent auf 174 Mio Euro gesteigert
    Börsenturbulenzen bescheren Flatexdegiro Rekordgewinn im ersten Quartal
    Foto: 641210013

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker Flatexdegiro hat zu Jahresbeginn vom regen Börsenhandel seiner Kunden profitiert. Die Kapitalmärkte waren geprägt von fortgesetzter Volatilität, ausgelöst durch geopolitische Konflikte und deren Auswirkungen auf globale Wirtschaftsketten, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt nach Börsenschluss mitteilte. Die Zahl der von Flatex registrieren Kundenkonten stieg im Vergleich zu Ende Dezember um 3 Prozent auf knapp 3,6 Millionen. Die durchschnittliche Provision pro Transaktion fiel höher aus, zudem stiegen die Bareinlagen und Anleger nahmen mehr Wertpapierkredite in Anspruch. Im ersten Quartal erzielte Flatex so einen Rekordgewinn.

    Der Umsatz von Flatex stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Fünftel auf 174 Millionen Euro, getrieben von gestiegenen Provisionserträge, sowie höheren Zinserträgen. Zugleich stiegen die Kosten weniger stark als der Umsatz, sodass der Gewinn um 28 Prozent auf fast 54 Millionen Euro anschwoll. Die Jahresziele bestätigte Chef Oliver Behrens.

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    Anleger zeigten sich erfreut. Die Flatex-Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut ein Prozent zu./lew/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 31.159 auf Ariva Indikation (22. April 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -13,19 %/+27,51 % bedeutet.




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