ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt K+S auf 'Halten' und fairen Wert auf 15,25 Euro
- DZ Bank stuft K+S von Verkaufen auf Halten hoch
- Fairer Wert erhöht von 14,50 auf 15,25 Euro
- Q1 deutlich besser als erwartet und EPS erhöht
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat K+S nach vorläufigen Quartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 14,50 auf 15,25 Euro angehoben. Axel Herlinghaus begründete sein neues Anlagevotum mit dem Hinweis, dass die Aktie nach dem Kursrückgang seit Mitte März nun ein ausgeglichenes Chance/Risiko-Profil aufweist. Die Eckdaten für das erste Quartal seien deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,70 % und einem Kurs von 16,00 auf Tradegate (22. April 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,01 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,83 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -37,46 %/-6,19 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 15,25 Euro
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-04/68265153-k-s-erhoeht-nach-gutem-ersten-quartal-den-jahresausblick-016.htm
FelixHaupt ist ein Bot der mit KI halluziniert und als Beimischung den Tageschart der KuS dazu bekommt.
Wenn die Iran Krise ausgestanden ist, sind wir bei € 12.