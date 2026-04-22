DZ Bank hebt K+S auf 'Halten' und fairen Wert auf 15,25 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,70 % und einem Kurs von 16,00 auf Tradegate (22. April 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,01 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,83 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -37,46 %/-6,19 % bedeutet.