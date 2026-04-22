SAFRAN Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,51 % - 22.04.2026

Mit einer Performance von -5,51 % musste die SAFRAN Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der SAFRAN Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 269,85€, mit einem Minus von -5,51 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SAFRAN Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,92 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAFRAN Aktie damit um -15,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -9,80 % verloren.

Während SAFRAN deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %. Damit gehört SAFRAN heute zu den auffälligeren Werten.

SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,78 % 1 Monat -5,23 % 3 Monate -15,92 % 1 Jahr +35,73 %

Informationen zur SAFRAN Aktie

Stand: 22.04.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,37 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 22.04.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,61 %. MTU Aero Engines notiert im Minus, mit -3,40 %.

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Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.