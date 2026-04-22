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    Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann begrüßt EU-Freigabe für Erwerb ...

    Für Sie zusammengefasst
    • EU genehmigt Erwerb von Sky Deutschland durch RTL
    • Stärkung von RTL als National Media Champion DACH
    • Synergien von 250 Mio Euro jährlich und 12 Mio Abos
    OTS - Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann begrüßt EU-Freigabe für Erwerb ...
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    Bertelsmann begrüßt EU-Freigabe für Erwerb von Sky Deutschland durch RTL Group - Vollzug zum 1. Juni 2026 erwartet (FOTO)
    Gütersloh/Brüssel (ots) -

    - Europäische Kommission genehmigt Erwerb von Sky Deutschland (DACH) ohne Auflagen
    - Meilenstein in der Umsetzung der Boost+-Strategie von Bertelsmann - Stärkung von RTL Deutschland als National Media Champion - Rund 12 Millionen Streaming-Abonnenten bei RTL+, Sky und WOW - Synergien von jährlich rund 250 Millionen Euro erwartet

    Bertelsmann begrüßt die Genehmigung der Europäischen Kommission für den Erwerb von Sky Deutschland durch die RTL Group. Der Vollzug des Erwerbs wird für den 1. Juni 2026 erwartet.

    Mit dem Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland stärkt Bertelsmann seine Position als eines der führenden Medienunternehmen in Europa und baut RTL Deutschland weiter zu einem National Media Champion für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz aus. Gemeinsam werden RTL+ sowie die Streaming-Angebote von Sky und Wow künftig mehr als 12 Millionen zahlende Abonnent:innen haben.

    Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Die Freigabe durch die Europäische Kommission ist ein Meilenstein für Bertelsmann sowie ein wichtiges Signal für die gesamte europäische Medienindustrie. Mit dem Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland schaffen wir einen schlagkräftigen Verbund, der im Wettbewerb mit den internationalen Streamern bestehen kann."

    Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, wird das kombinierte Unternehmen nach Abschluss der Transaktion führen. RTL Deutschland bleibt mit Hauptsitz in Köln ansässig, Sky Deutschland in München.

    Die Bertelsmann-Tochter RTL Group hatte den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zum Erwerb von Sky Deutschland (DACH) am 27. Juni 2025 bekanntgegeben. Mit der heutigen Entscheidung der Europäischen Kommission sind nun alle wesentlichen regulatorischen Voraussetzungen erfüllt, um die Transaktion zum 1. Juni 2026 abzuschließen.

    Über Bertelsmann

    Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. http://www.bertelsmann.de

    Pressekontakt:

    Bertelsmann SE & Co. KGaA
    Jan Hölkemann
    Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
    Tel.: +49 5241 80-89923
    mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6260821 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA






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