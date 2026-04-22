Stabilus SE: Gewinne und Cashflow deutlich unter Erwartungen und Vorjahr
Stabilus überrascht mit einem deutlich besseren EBIT als erwartet, kämpft jedoch mit rückläufigem Free Cashflow – und hält dennoch an der Jahresprognose fest.
Foto: Stabilus SE
- Bereinigtes EBIT (Q2 GJ2026, vorläufig): 34,1 Mio. €, damit 3,1 Mio. € bzw. 10,0 % über der Markterwartung (Konsens 31,0 Mio. €); bereinigte EBIT‑Marge voraussichtlich 11,2 % (Erwartung 10,5 %).
- Bereinigter Free Cashflow (Q2): nur 4,1 Mio. €, damit deutlich unter dem Vorjahresquartal (18,1 Mio.) und dem Vorquartal (23,9 Mio.).
- Ursache für den Free‑Cashflow‑Rückgang: Aufbau des Net Working Capital infolge hoher Umsatzdynamik im März 2026 (Forderungsaufbau); Stabilus erwartet Normalisierung durch Zahlungseingänge.
- Umsatz Q2 (vorläufig): 304,9 Mio. € (Q2 GJ2025: 338,0 Mio.), Rückgang ca. 9,8 % (organisch -6,6%), aber leicht über der Markterwartung von 295,2 Mio. €.
- Stabilus bestätigt die Gesamtjahresprognose GJ2026: Umsatz 1,1–1,3 Mrd. €, bereinigte EBIT‑Marge 10–12 %, bereinigter Free Cashflow 80–110 Mio. €.
- Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen am 22.04.2026; ausführliche Berichterstattung zu Q2 GJ2026 folgt am 4. Mai 2026.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenbericht H1 GJ2026, bei Stabilus ist am 04.05.2026.
Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,40 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.032,19PKT (-0,28 %).
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