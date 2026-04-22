Deutschland und Indien vertiefen Rüstungskooperation

KIEL (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius beabsichtigt die Zusammenarbeit mit Indien in der Rüstungsindustrie auszubauen. Am Mittag unterzeichnete er im Berliner Bendlerblock zusammen mit der Delegation des indischen Verteidigungsministers einen 10-Punkte-Plan, der die Kooperation und Förderung der Branche vertiefen soll. Dies erklärte der SPD-Politiker bei seinem Besuch beim Kieler U-Boot-Bauer TKMS. Gemeinsam mit seinem indischen Amtskollegen Rajnath Singh besichtigte er dort ein U-Boot der Klasse 212A.

Mit der Unterzeichnung des Plans werde die "Rüstungsindustrielle Kooperation auf die nächste Stufe" gehoben, betonte Pistorius. "Es ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe." So könnten Deutschland und Indien wechselseitig sowohl industriell als auch bei den Streitkräften profitieren.