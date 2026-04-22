JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 13,50 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung des Reisekonzerns angesichts der Kriegslage im Nahen Osten. Die Sommersaison in der Branche sei von Herausforderungen geprägt. Das gesenkte Kursziel begründete er hauptsächlich mit einer höheren Erwartung für die Nettoschulden./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:24 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 6,952EUR auf Tradegate (22. April 2026, 19:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Karan Puri

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,50 € , was eine Steigerung von +80,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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