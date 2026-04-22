JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 13,50 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung des Reisekonzerns angesichts der Kriegslage im Nahen Osten. Die Sommersaison in der Branche sei von Herausforderungen geprägt. Das gesenkte Kursziel begründete er hauptsächlich mit einer höheren Erwartung für die Nettoschulden./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 6,952EUR auf Tradegate (22. April 2026, 19:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,50
Kursziel alt: 13,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,50
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Währung: EUR
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