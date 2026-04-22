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    Stabilus verdient operativ mehr als erwartet - Barmittelzufluss bricht ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Operativer Gewinn sank, aber zehn Prozent besser
    • Freier Barmittelfluss brach von 18 auf 4 Mio ein
    • Umsatz sank im Quartal um zehn Prozent auf 305 Mio
    Stabilus verdient operativ mehr als erwartet - Barmittelzufluss bricht ein
    Foto: Stabilus SE

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Im Tagesgeschäft des Auto- und Industriezulieferers Stabilus lief es zu Jahresbeginn überraschend gut. Der operative Gewinn ging vorläufigen Zahlen zufolge im Vergleich zum Vorjahr zwar zurück, fiel aber um zehn Prozent besser aus als am Markt erwartet, teilte der im SDax notierte Konzern überraschend am Mittwochabend in Koblenz nach Börsenschluss mit. Zugleich baute sich vor allem gegen Ende des Quartals viel Betriebskapital auf, was den freien Barmittelfluss erheblich ausdünnte. Die Jahresziele bestätigte der Vorstand. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 2,5 Prozent zu.

    Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) sank der Umsatz den vorläufigen Zahlen zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 10 Prozent auf rund 305 Millionen Euro. Ähnlich stark verschlechtert sich auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf gut 34 Millionen Euro. Der freie Barmittelzufluss brach von rund 18 auf rund 4 Millionen Euro ein, was Stabilus auf den Aufbau von Forderungen aufgrund einer hohen Umsatzdynamik zurückführt. Dies soll sich im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres durch entsprechende Zahlungseingänge normalisieren.

    Die endgültigen Zahlen will Stabilus am 4. Mai vorstellen. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bekräftigte das Unternehmen./lew/he

    Stabilus

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    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 18.032 auf Ariva Indikation (22. April 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 419,90 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +73,21 %/+154,04 % bedeutet.




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