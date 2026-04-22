Iran: Ölpreis riecht Eskalation, Aktienmärkte im Wunderland - wer hat Recht?

Der Iran beschießt und beschlagnahmt Schiffe in der Strasse von Hormus, der Ölpreis steigt, aber die Aktienmärkte sind im Wunderland! Trump will laut einem Bericht von Axios dem Iran nur eine Frist bis zum Wochenende geben, um die Verhandlungen wieder zu starten - aber Teheran hat Gespräche abgesagt. Damit deuten die Zeichen vor allem aus Teheran auf eine weitere Eskalation - Trump kann das wohl nur verhindern, wenn er als Geste des guten Willens seinerseits die US-Blockade der Strasse von Hormus beendet. Aber das sieht derzeit nicht danach aus: die Trump-Regierung will vielmehr den ökonomischen Druck weiter erhöhen - aber genau diese Strategie wird das Regime nicht an den Verhandlungstisch zurück bringen! Ein Unfall in Zeitlupe..

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