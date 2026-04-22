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    Marktgeflüster

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    Iran: Ölpreis riecht Eskalation, Aktienmärkte im Wunderland - wer hat Recht?

    Trump will laut einem Bericht von Axios dem Iran nur eine Frist bis zum Wochenende geben, um die Verhandlungen wieder zu starten - aber Teheran hat Gespräche abgesagt.

    Der Iran beschießt und beschlagnahmt Schiffe in der Strasse von Hormus, der Ölpreis steigt, aber die Aktienmärkte sind im Wunderland! Trump will laut einem Bericht von Axios dem Iran nur eine Frist bis zum Wochenende geben, um die Verhandlungen wieder zu starten - aber Teheran hat Gespräche abgesagt. Damit deuten die Zeichen vor allem aus Teheran auf eine weitere Eskalation - Trump kann das wohl nur verhindern, wenn er als Geste des guten Willens seinerseits die US-Blockade der Strasse von Hormus beendet. Aber das sieht derzeit nicht danach aus: die Trump-Regierung will vielmehr den ökonomischen Druck weiter erhöhen - aber genau diese Strategie wird das Regime nicht an den Verhandlungstisch zurück bringen! Ein Unfall in Zeitlupe..

    Hinweis aus Video:

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    Das Video "Iran: Ölpreis riecht Eskalation, Aktienmärkte im Wunderland - wer hat Recht? " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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