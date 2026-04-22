🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Wadephul

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gespräche mit Pahlavi nicht Aufgabe der Regierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul äußert sich zurückhaltend zu Pahlavis Besuch
    • Pahlavi kommt als Privatperson, Regierung trifft ihn nicht
    • Wadephul mahnt Teheran zu Verhandlungen in Islamabad
    Wadephul - Gespräche mit Pahlavi nicht Aufgabe der Regierung
    Foto: Jan Woitas - dpa

    DUBLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich zurückhaltend zum Besuch von Schah-Sohn Reza Pahlavi in Berlin geäußert. Pahlavi komme "als Privatperson nach Deutschland und führt, wenn ich das richtig sehe, im politischen Raum auch Diskussionen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seiner irischen Kollegin Helen McEntee in der Hauptstadt Dublin. "Aber das ist nicht die Aufgabe der Bundesregierung, derartige Gespräche zu führen", fügte er auf eine Reporterfrage hinzu, warum sich kein Regierungsmitglied mit dem Iraner treffen werde.

    Schah-Sohn Reza Pahlavi will an diesem Donnerstag in Berlin politische Gespräche führen. Unter anderem wird er vom Unions-Außenexperten Armin Laschet (CDU) und weiteren Außenpolitikern anderer Fraktionen empfangen. Deutsche Regierungsmitglieder wollen sich mit Pahlevi allerdings nicht treffen. Monarchistische Gruppen sehen Pahlavi, der seit Jahrzehnten im Exil lebt, als politischen Anführer der iranischen Opposition. Wie viel Rückhalt er im Land tatsächlich hat, ist unklar.

    Wadephul fordert von Teheran Rückkehr an Verhandlungstisch

    Wadephul forderte Teheran im Iran-Krieg dringend auf, verhandlungsbereit zu sein und nach Islamabad zu reisen. US-Vizepräsident JD Vance sei bereit, in die pakistanische Hauptstadt zu kommen, "aber die Iraner erscheinen zum jetzigen Zeitpunkt nicht". Der deutsche Außenminister ergänzte: "Sie dürfen jetzt den Zeitpunkt für Verhandlungen nicht verpassen." Es sei "eine dringliche Mahnung an Teheran, sich jetzt aufzumachen nach Islamabad". Er sehe gute Chancen, dass man alle Themen auf dem Verhandlungswege regeln könne.

    Was Deutschland an Beiträgen leisten könne für eine Friedenslösung, tue die Bundesregierung, auch mit den regionalen Partnern, sagte Wadephul. Die weltweiten Auswirkungen des Krieges auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung seien unübersehbar. In einigen Regionen Afrikas und auch an anderen Orten der Welt drohten sogar Hungersnöte wegen Ernteausfälle aufgrund von Düngermangel. "Es ist jetzt an der Zeit, zu konkreten Verhandlungen und zu Ergebnissen zu kommen."

    McEntee sagte, Irland werde sowohl bilateral im Verhältnis mit den USA, als auch im Rahmen der EU alles daran setzen, dass die von US-Präsident Trump kürzlich verlängerte Waffenruhe in eine längerfristige Lösung münden werde./bk/DP/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wadephul Gespräche mit Pahlavi nicht Aufgabe der Regierung Außenminister Johann Wadephul hat sich zurückhaltend zum Besuch von Schah-Sohn Reza Pahlavi in Berlin geäußert. Pahlavi komme "als Privatperson nach Deutschland und führt, wenn ich das richtig sehe, im politischen Raum auch Diskussionen", sagte der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     