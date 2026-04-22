Börsen Update
Börsen Update USA - 22.04. - US Tech 100 stark +1,51 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.405,34 PKT und steigt um +0,50 %.
Top-Werte: Boeing +5,24 %, Apple +2,63 %, Unitedhealth Group +2,52 %, Microsoft +1,79 %, Amazon +1,25 %
Flop-Werte: IBM -2,95 %, 3M -1,78 %, Nike (B) -1,16 %, The Home Depot -1,09 %, Honeywell International -0,95 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 26.877,42 PKT und steigt um +1,51 %.
Top-Werte: Arm Holdings +11,18 %, Intuitive Surgical +10,04 %, Micron Technology +7,54 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +6,50 %, Advanced Micro Devices +5,07 %
Flop-Werte: Booking Holdings -5,79 %, Thomson Reuters -4,42 %, T-Mobile US -3,68 %, Cognizant Technology Solutions (A) -3,21 %, CoStar Group -2,11 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.126,24 PKT und steigt um +0,84 %.
Top-Werte: Masco +14,10 %, GE Vernova +12,27 %, Intuitive Surgical +10,04 %, Boston Scientific +8,81 %, SanDisk Corporation +7,66 %
Flop-Werte: Te Connectivity -11,84 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -11,75 %, Equifax -7,08 %, United Airlines Holdings -6,83 %, Booking Holdings -5,79 %
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