Arm Holdings Aktie bestätigt den positiven Trend - 22.04.2026

Mit einer Performance von +11,18 % konnte die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,74 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 167,10€, mit einem Plus von +11,18 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Arm Holdings einen Gewinn von +70,82 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,44 %. Im Jahr 2026 gab es für Arm Holdings bisher ein Plus von +78,85 %.

Während Arm Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,51 %.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,82 % 1 Monat +45,44 % 3 Monate +70,82 % 1 Jahr +98,81 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 22.04.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,50 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.