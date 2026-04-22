Gewinne - Nasdaq 100 auf Rekordhoch

Dividenden-Depot vonHS im März 2026









Kurzüberblick





Mini-Fazit: Der Monat März 2026 war volatil und stark von geopolitischen Spannungen geprägt, insbesondere durch die Eskalation im Iran-Konflikt.





Besonders auffällig waren die breiten Kursrückgänge sowie mehrere außergewöhnlich starke Einzelbewegungen im Depot. Die Erträge lagen deutlich über dem Vorjahr; maßgeblich beeinflusst durch nachgeholte Dividendenzahlungen sowie Sondereffekte. Das Depot entwickelte sich mit -3,04% im Monatsvergleich negativ und steht seit Jahresbeginn dennoch im Plus. Die Jahresziele sind im März vollständig im Plan, insbesondere die steigenden Geldeingänge entwickeln sich weiterhin sehr positiv.





Diesmal blicke ich mit erheblicher Verspätung auf das Ende des ersten Quartals 2026 zurück. Sorry, aber aus privaten Gründen war es mir in den letzten Wochen nicht möglich, den Monatsabschluss zeitnah zu erstellen und mich intensiver mit der Börse zu beschäftigen. Der Monat begann für mich persönlich noch sehr positiv mit einem euphorischen Auftritt unseres Sinfonieorchesters – zumindest titelte die Presse so:





https://www.lkz.de/lokales/kultur-lokal_artikel,-mehr-euphor…





Im weiteren Verlauf rückten jedoch private Themen in den Vordergrund, die eine Beschäftigung mit dem Depot zeitweise verhinderten, bevor ich mich nun wieder damit befassen konnte. Im März 2026 kam es wie bekannt zu den global erwarteten deutlichen Kursrückgängen. Die Eskalation des Iran-Konflikts ließ die Energiepreise stark steigen und Anleger bauten weltweit ihre Risiken ab. Dies führte zu breiten Abverkäufen in den USA, Europa und Asien, was sich auch in meinem Depot deutlich bemerkbar machte.









Was hat sich im Depot getan?





Mini-Fazit: Ein insgesamt schwacher Monat, geprägt von deutlichen Kursrückgängen und hoher Volatilität.





Der erste Börsentag nach Beginn des Irankriegs verlief mit etwa -1% noch moderat. In den darauffolgenden Tagen kamen weitere rund -3,5% an Verlusten hinzu, wobei die Schwankungen in den negativen Bereich deutlich überwogen.

Bereits in der zweiten März-Woche war das zuvor aufgebaute Jahresplus im Tagesverlauf nahezu vollständig aufgebraucht. Am 16. März rutschte das Depot dann erstmals auf Schlusskursbasis im laufenden Jahr ins Minus. Die Erholungstendenzen in der letzten Märzwoche reichten nicht mehr aus, sodass der Monat nach fünf positiven Monaten in Folge erstmals wieder im Minus endete.





Die Kapitalmaßnahme bei Reckitt Benckiser Plc. wirkte sich für meinen Sparplan besonders nachteilig aus. Durch das Umtauschverhältnis von 25:24 und den anschließenden Bruchstückverkauf reduzierte sich die tatsächliche Stückzahl für mich statt um -4% effektiv um rund -17% .





Aufgefallen waren mir im Berichtsmonat mehrere starke Einzelbewegungen bei den folgenden Unternehmen: Für The AES Corp. wurde die Übernahme konkretisiert – die gebotenen 15,00 USD führten zu einem Kursrückgang von rund -20% . Auch Schaeffler AG verlor nach einem vorsichtigen Ausblick etwa -20% . Weitere negative Ausschläge kamen von Aroundtown SA mit -25% sowie M&G plc mit über -10% .

Positiv entwickelten sich hingegen Var Energi ASA mit +15% sowie Enagas SA mit ebenfalls rund +15% .





Der Monat brachte zudem eine strategische Besonderheit mit sich: einen seltenen Limit-Kauf außerhalb meiner üblichen Sparplan-Logik. Durch die gesunkenen Kurse wurde mein seit Monaten im Markt liegender Kaufauftrag für FS Credit Opportunities Corp. ausgelöst. Der Einstieg konnte nicht über einen Sparplan erfolgen, daher das gesetzte Limit. Damit erweitert ein weiterer monatlich ausschüttender Wert das Depot – auch wenn sich die Nachhaltigkeit der Dividende erst noch zeigen muss. Hier zeigt sich schon mal die Kaufbestätigung:





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Wie sah der Cash-Flow aus?





Mini-Fazit: Der Cashflow war stark und wurde durch mehrere Sondereffekte zusätzlich gestützt.





Erstmals trugen EPR Properties REIT, Flowers Foods Inc. und Gladstone Commercial Corp. zu den Kapitaleinkünften bei. Letzterer Wert stellt dabei einen notwendigen Ersatz für den bisherigen Monatszahler Gladstone Investment Corp. dar, der aus regulatorischen Gründen bei der comdirect nicht mehr handelbar ist.





Die im Februar 2026 ausgebliebene Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA wurde am 05.03.2026 nachgezahlt (13 Tage verspätet). Zusätzlich ging auch die reguläre März-Dividende – diesmal mit rund zehn Tagen Verzögerung – noch im selben Monat ein. Dadurch ist im Ausschüttungsdiagramm gut zu erkennen, dass Petrobras nach längerer Zeit wieder den größten Anteil an den Monatseinnahmen stellt. Zusammen mit dem Bruchstückverkauf bei Reckitt Benckiser Plc. ergab sich ein deutlich positiver Jahresvergleich der Nettoeinnahmen.





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Was machen die Erträge?





Mini-Fazit: Die Erträge überzeugten im März deutlich und markieren den ersten starken Monat des Jahres.





Die im Vormonat zu spät vorgenommene Umbuchung führte zu -0,07 € Überziehungszinsen. Ansonsten entwickelten sich insbesondere die Dividenden sehr positiv. Erhöhungen stellte ich bei folgenden Aktien fest:

Enbridge Inc. erhöhte um +0,0275 can-$ ( +2,92% ) auf 0,97 can-$. 3M Co. erhöhte um +0,05 USD ( +6,85% ) auf 0,78 USD Equinor ASA erhöhte um +1,5249 NOK ( +61,00% ) NextEra Energy Inc. erhöhte um +0,0567 USD ( +10,01% ) auf 0,6232 USD

Kürzungen gab es bei diesem Wertpapier:

LyondellBasell Industries N.V. reduzierte um -0,68 USD ( -49,64% ) auf 0,69 USD- und der Kurs drehte nach oben...?!!





Die Einnahmen im März 2026 setzten sich aus 30 (17) Dividenden, 12 (9) ETF-Ausschüttungen, keinem (0) Fonds-Ertrag sowie einem (1) Zinsertrag und einem (0) Verkaufserlös zusammen:

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Was macht die Rendite?





Mini-Fazit: Die Rendite entwickelte sich im März deutlich negativ, bleibt seit Jahresbeginn jedoch im Plus.





Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (ohne Kosten) sank auf +22,79% (27,91%). Bei Divvydiary (inkl. Kosten) verringerte sich die Performance auf +22,09% (27,26%). Mein gesamtes Vermögen reduzierte sich um -0,70% ( +1,38% ). Die reine Depotentwicklung lag im März bei -3,04% ( +0,75% ).





Bei den TOP-5-Aktien kam es im Vergleich zum Vormonat zu folgenden Veränderungen:

(--) Dow Inc. +82,32% , (--) LyondellBasell Industries N.V. +78,43% , (--) Equinor ASA +74,62% . (2.) Saipem SpA +64,18% und (--) Petroleo Brasileiro SA +58,44% .

Aus den bisherigen TOP-5 herausgefallen sind: Hafnia Ltd. (4.) jetzt Platz 11 mit +44,29%, TKMS AG & Co. KGaA (3.) jetzt Platz 12 mit +36,31%, CMB.Tech NV (1.) jetzt Platz 15 mit +33,50% sowie Marubeni Corp. (5.) jetzt Platz 16 mit +33,18%.





Die FLOP-5-Aktien entwickelten sich wie folgt:

(--) Takkt AG -29,86% (4.) Carbios SA -27,35% (--) Deutsche Pfandbriefbank AG -26,71% (--) Flowers Foods Inc. -25,00% (2.) PayPal Holdings Inc. -23,29%

Weitere Veränderungen: Triple Point Venture Growth BDC Corp. (5.) jetzt Platz 9 mit -20,34%, Lincoln National Corp. (1.) jetzt Platz 11 mit -19,30% und International Business Machines Corp. (3.) jetzt Platz 12 mit -19,19% jeweils von unten.

Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.





Die BIG-5-Aktien sind zum 31.03.2026 laut Divvydiary zusammen 31,5% (31,08%) schwer. Es sind weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit der ersten Erfassung im Januar 2025. Den Spitzenplatz eroberte sich nach der Dividendenankündigung mit einem etwas geringerem Kursrückgang die DWS Group GmbH & Co. KGaA. Zulegen bei den BIG-5-Aktien konnte die BASF SE, die sich einen Platz verbesserte, sowie Argentiniens Pampa Energia SA ADR:

1. (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,21%) 2. (1.) Bilfinger SE (7,15%) 3. (4.) BASF SE (5,97%) 4. (3.) Allianz SE (5,87%) 5. (5.) Pampa Energia SA ADR (5,30%)









Was machen die Ziele?





Mini-Fazit: Alle Jahresziele sind aktuell im Plan.





Meine Ziele befinden sich im März – trotz der Kursrückgänge im letzten Monat des ersten Quartals – in diesem Berichtsmonat alle im grünen Bereich:

• Monatlich positive Kapitalerträge: deutlich erfüllt – trotz der -0,07 € Überziehungszinsen.

• Geldeingänge gegenüber Vorjahr steigern: deutlich erfüllt – auch unter Berücksichtigung des Bruchstückverkaufs bei Reckitt Benckiser Plc. sowie der nachgeholten Dividende von Petroleo Brasileiro SA weiterhin mit deutlich über +25% .

• Anzahl der Geldeingänge erhöhen: Ergebnis +14 .

• Depot zum Jahresende im Plus: nach der Erholung der letzten Märzwoche seit Jahresanfang wieder mit +2,60% im Plus – allerdings stehen noch drei Quartale bevor.

Das konsequente Halten der Aktien in der ersten Krise des Jahres erwies sich damit wohl doch nicht ganz so schlecht. Durch die Ausrichtung auf Dividenden freute ich mich wegen des starken Cash-Flows trotzdem über einen erfolgreichen Berichtsmonat.









Ausblick auf den nächsten Monat

Für den April erwarte ich einen klassischen Dividendenmonat mit deutlich steigenden Ausschüttungen. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage der wichtigste Risikofaktor für die weitere Entwicklung.





Ich wünsche euch weiterhin gute Kurse, gute Ideen und gute Entscheidungen.

Euer vonHS