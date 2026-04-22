RBC stuft LOREAL auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Trotz der aktuellen Unsicherheiten berichte der Kosmetikkonzern von einem hervorragenden Start in das neue Jahr, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen zeige sich optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten des globalen Marktes für Schönheitsprodukte./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:25 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 364,1EUR auf Tradegate (22. April 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.