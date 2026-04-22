RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Auf konstanter Währungsbasis habe der Brillen- und Luxusgüterkonzern im ersten Quartal ein Wachstum leicht über den Erwartungen erzielt, was vor allem an den Geschäften im Raum Asien-Pazifik liege, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf berichteter Basis seien die Erwartungen erfüllt worden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 199,8EUR auf Tradegate (22. April 2026, 20:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

