RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach einem vorgeschlagenen Regulierungspaket auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Insgesamt werte sie die Anpassungen positiver als der ursprüngliche Vorschlag, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von der schweizerischen Großbank werde es spätestens mit den Ergebnissen des ersten Quartals weitere Kommentare dazu geben./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 36,37EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

