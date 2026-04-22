ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 325 Euro
- Jefferies bestätigt Buy für EssilorLuxottica 325 Euro
- Wachstum langsamer als im dritten und vierten Quartal
- Julien Dormois sieht robuste Umsatzentwicklung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft deute zwar wie erwartet auf eine Verlangsamung gegenüber dem vierten und dritten Quartal hin, schrieb Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin aber auch einen Beleg für eine weiterhin robuste Umsatzentwicklung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 199,8 auf Tradegate (22. April 2026, 20:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -3,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,05 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 92,15 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -7,04 %/+68,34 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 325 Euro