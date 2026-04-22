Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 325 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 199,8 auf Tradegate (22. April 2026, 20:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -3,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,05 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 92,15 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -7,04 %/+68,34 % bedeutet.