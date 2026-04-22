ANALYSE-FLASH
RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 430 Euro
- RBC bestätigt L'Oreal Einschätzung mit Kursziel 430
- Hervorragender Jahresstart trotz globalen Marktrisiken
- Optimismus für Wachstum im globalen Beautymarkt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Trotz der aktuellen Unsicherheiten berichte der Kosmetikkonzern von einem hervorragenden Start in das neue Jahr, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen zeige sich optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten des globalen Marktes für Schönheitsprodukte./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:25 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 364,1 auf Tradegate (22. April 2026, 20:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +2,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 194,72 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 384,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 326,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -10,90 %/+18,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 430 Euro