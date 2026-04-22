RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 430 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 364,1 auf Tradegate (22. April 2026, 20:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +2,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 194,72 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 384,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 326,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -10,90 %/+18,88 % bedeutet.