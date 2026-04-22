FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie tiefrot - 22.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie. Sie fällt um -13,40 % auf 764,50€. Die Talfahrt der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 764,50€, mit einem Minus von -13,40 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei FICO (Fair Isaac Corporation) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -43,81 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um -13,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in FICO (Fair Isaac Corporation) eine negative Entwicklung von -50,35 % erlebt.

Während FICO (Fair Isaac Corporation) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,43 % 1 Monat -23,90 % 3 Monate -43,81 % 1 Jahr -55,65 %

Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

Stand: 22.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 24 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,02 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von FICO (Fair Isaac Corporation)

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,04 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,35 %.

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Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.