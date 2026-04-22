JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 326 Euro belassen. David Hayes attestierte dem Kosmetikkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine gute Geschäftsdynamik. Dies gelte vor allem im Kontext der Ergebnisse von Wettbewerbern, die bislang in diesem Jahr mit der Nachfrage zu kämpfen hätten./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 364,1EUR auf Tradegate (22. April 2026, 20:36 Uhr) gehandelt.