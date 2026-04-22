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    DeFi Technologies gibt bekannt, dass QCAD von Stablecorp, einem Unternehmen aus seinem Venture-Portfolio, nun auf Kraken gehandelt werden kann

    DeFi Technologies gibt bekannt, dass QCAD von Stablecorp, einem Unternehmen aus seinem Venture-Portfolio, nun auf Kraken gehandelt werden kann
    Foto: adobe.stock.com

    Die Verfügbarkeit von QCAD auf Kraken markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der Ausweitung des Zugangs zu Kanadas konformer CAD-Stablecoin und beim Ausbau der Infrastruktur für regulierte digitale Vermögenswerte

    • QCAD beginnt den Handel auf Kraken: Der kanadische Dollar-Stablecoin von Stablecorp ist nun auf einer der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte verfügbar und erweitert damit den Marktzugang für regulierte, auf CAD lautende digitale Vermögenswerte.

    • Meilenstein für Kanadas Infrastruktur für digitale Vermögenswerte: Die Einführung von QCAD auf Kraken festigt dessen Position als Kanadas erster regulierter CAD-Stablecoin und markiert einen weiteren Fortschritt bei der Entwicklung regulierter Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte.

    • Strategische Bedeutung für DeFi Technologies: Als Investor in Stablecorp und strategischer Partner, der QCAD in den Bereichen Produktentwicklung, Liquidität, Marktzugang und langfristige Sicherheitsplanung unterstützt, betrachtet DeFi Technologies dies als einen bedeutenden Schritt bei der Verbindung traditioneller Finanzmärkte mit On-Chain-Märkten.

    TORONTO, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass QCAD, der von seinem Portfoliounternehmen Stablecorp entwickelte Stablecoin in kanadischen Dollar, nun auf Kraken, einer der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte, gehandelt werden kann.

    DEFI Logo

    DeFi Technologies ist ein Investor von Stablecorp und ein strategischer Partner, der sich auf die Skalierung von QCAD in den Bereichen Produktentwicklung, Liquidität und Marktzugang sowie auf die langfristige Sicherheitsplanung konzentriert, da das Volumen und die systemische Bedeutung im Laufe der Zeit zunehmen.

    Highlights

    QCAD erreicht einen wichtigen neuen Meilenstein im Vertrieb
    QCAD ist nun auf Kraken für den Handel verfügbar, wodurch der Zugang zu Kanadas regulierter CAD-Stablecoin über eine weltweit führende Börse erweitert wird.

    Anhaltende Fortschritte für Stablecorp
    Dieser Meilenstein baut auf der jüngsten Dynamik von Stablecorp auf, die durch die Einführung vonQCAD als Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin entstanden ist.

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