BARCLAYS stuft ABB LTD auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen von 67 auf 71 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Elektrifizierungszyklus sei so kraftvoll wie eh und je, schrieb George Featherstone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Bereich der Rechenzentren wüchsen die Aufträge prozentual dreistellig. Er resümierte daher ein starkes erstes Quartal - und hob seine Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) um bis zu 7 Prozent an./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,51 % und einem Kurs von 83,45EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 67

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

