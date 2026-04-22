ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 32 Euro
- Jefferies belässt Flatexdegiro auf Hold bei 32 Euro
- Erstes Quartal setzt nach starkem vierten Quartal an
- Geopolitische Volatilität und höheres Zinseinkommen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das erste Quartal setze dort an, wo das vierte Quartal aufgehört habe - nämlich mit einer geopolitisch bedingten, hohen Marktvolatilität, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und ein erhöhtes Zinseinkommen hätten ein starkes Quartal des Online-Brokers mit sich gebracht./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 37,00 auf Tradegate (22. April 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,19 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,07 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -13,56 %/+26,96 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 32 Euro
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Vorstand und Aufsichtsrat beschließen neue Grundsätze zur Kapitalallokation;
Zuerst wurde alles gehypt was irgendwie mit KI zu tun hat und nun dreht sich der Spieß wieder um. Aber ein Bäcker bleibt ein Bäcker, eine Baufirma eine Baufirma und ein Broker bleibt ein Broker. Die Geschäftsmodelle verändern sich nicht grundlegend. Es mag bei Brokern Einsparmodelle geben, Rationalisierungen durch Personalabbau sind denkbar, aber der KI-Einsatz wird auch nicht kostenlos sein. Die Hunderte Milliarden an Investitionen werden monetarisiert werden. Nach einer Umfrage, die ich leider gerade nicht parat habe, wissen die allermeisten Unternehmen überhaupt nicht wie sich KI im Unternehmen auswirken wird. Das wird sich erst noch zeigen.