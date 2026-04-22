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    Infinite startet spezielle Bankkonten für Stablecoin- und Fiat-Zahlungen

    Mit Infinite Accounts verschmelzen klassische Bankkonten und Stablecoins: Eine einzige Integration eröffnet Unternehmen moderne Konto-, Zahlungs- und Krypto-Funktionen aus einer Hand.

    Infinite startet spezielle Bankkonten für Stablecoin- und Fiat-Zahlungen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Infinite hat "Infinite Accounts" gestartet: dedizierte Bankkonten mit eindeutigen Routing‑Nummern, die über traditionelle Zahlungsschienen und Stablecoin‑Netzwerke funktionieren und von der Erebor Bank, N.A. (FDIC‑Mitglied) bereitgestellt werden.
    • Eine einmalige Integration in die Infinite‑Plattform eröffnet Unternehmen umfassende Konto‑ und Zahlungsfunktionen (Einzahlungen, Abhebungen, ACH, nationale und internationale Überweisungen) sowie Stablecoin‑Funktionalität über APIs.
    • Native Stablecoin‑Funktionen umfassen Minting und Burning, On‑Chain- und Off‑Chain‑Transaktionsflüsse und intelligentes Routing zwischen Stablecoin‑Netzwerken und klassischen Zahlungswegen.
    • Stablecoins über die Plattform sind keine Bankeinlagen und nicht FDIC‑versichert; ihr Wert kann schwanken und sie unterliegen eigenen Risiken.
    • Die Plattform fasst zuvor notwendige Beziehungen zu mehreren Banken, Compliance‑ und Krypto‑Infrastruktur‑Anbietern in einer einzigen Lösung zusammen, sodass Unternehmen keine Wallet‑Infrastruktur oder Krypto‑Komplexität selbst verwalten müssen.
    • Das Angebot richtet sich an Drittplattformen, Entwickler und Händler (Infinite Merchant Developer Modell), die unter eigener Marke Bank‑ und Stablecoin‑Funktionen anbieten können; Infinite selbst ist keine Bank, Einlagenschutz für Fiat erfolgt über Erebor Bank (bis zu $250.000 unter Bedingungen).






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