85 0 Kommentare Infinite startet spezielle Bankkonten für Stablecoin- und Fiat-Zahlungen

Mit Infinite Accounts verschmelzen klassische Bankkonten und Stablecoins: Eine einzige Integration eröffnet Unternehmen moderne Konto-, Zahlungs- und Krypto-Funktionen aus einer Hand.

Infinite hat "Infinite Accounts" gestartet: dedizierte Bankkonten mit eindeutigen Routing‑Nummern, die über traditionelle Zahlungsschienen und Stablecoin‑Netzwerke funktionieren und von der Erebor Bank, N.A. (FDIC‑Mitglied) bereitgestellt werden.

Eine einmalige Integration in die Infinite‑Plattform eröffnet Unternehmen umfassende Konto‑ und Zahlungsfunktionen (Einzahlungen, Abhebungen, ACH, nationale und internationale Überweisungen) sowie Stablecoin‑Funktionalität über APIs.

Native Stablecoin‑Funktionen umfassen Minting und Burning, On‑Chain- und Off‑Chain‑Transaktionsflüsse und intelligentes Routing zwischen Stablecoin‑Netzwerken und klassischen Zahlungswegen.

Stablecoins über die Plattform sind keine Bankeinlagen und nicht FDIC‑versichert; ihr Wert kann schwanken und sie unterliegen eigenen Risiken.

Die Plattform fasst zuvor notwendige Beziehungen zu mehreren Banken, Compliance‑ und Krypto‑Infrastruktur‑Anbietern in einer einzigen Lösung zusammen, sodass Unternehmen keine Wallet‑Infrastruktur oder Krypto‑Komplexität selbst verwalten müssen.

Das Angebot richtet sich an Drittplattformen, Entwickler und Händler (Infinite Merchant Developer Modell), die unter eigener Marke Bank‑ und Stablecoin‑Funktionen anbieten können; Infinite selbst ist keine Bank, Einlagenschutz für Fiat erfolgt über Erebor Bank (bis zu $250.000 unter Bedingungen).





Lesen Sie auch Silber-Schock! Diese neue Steuerfalle trifft jetzt alle Silber-Anleger Wegen Iran-Krieg Neues Hoch für Safer-Sex: Kondompreise auf dem Höhepunkt! Bislang ein Geheimtipp Afrikas Börsen explodieren: Warum der Boom jetzt erst beginnt! Absichern gegen Verluste BofA: Diese Rallye ist ein Aufwärts-Crash & die KI-Blase wächst täglich





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.