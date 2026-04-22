Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 22.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.04.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Boeing
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 1
Performance 1M: +16,32 %
Performance 1M: +16,32 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 2
Performance 1M: +27,23 %
Performance 1M: +27,23 %
IBM
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 3
Performance 1M: +4,51 %
Performance 1M: +4,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu IBM. Positiv: beschleunigtes Umsatzwachstum, KI-Fokus, stabiler Dividenden-Charakter. Negativ: Kursziele gesenkt (RBC 330$, Oppenheimer 320$) trotz Outperform; aktueller Kurs ca. 251$, ca. 23% unter dem 52-Wochen-Hoch von 324,90$. DEI-Vergleich mit der US-Regierung kostete IBM 17 Mio $. Die 14-Tage-Kursentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht ableiten.
Apple
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 4
Performance 1M: +8,27 %
Performance 1M: +8,27 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 5
Performance 1M: +11,44 %
Performance 1M: +11,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
WallstreetOnline-Sentiment zu MSFT: gemischt. Einige sehen Aufwärts-Potenzial (>500, ggf. 550–600 USD, möglicher Aktie-Split). Andere nennen normale Rückschläge nach dem Run; jüngste Korrektur ca. 430→420 (~−2,3%). AI/Cloud-Investitionen als Fundament positiv. Gesamtbild leicht bullisch, aber Vorsicht vor Pullbacks.
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