Booking Holdings Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 22.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Booking Holdings Aktie. Sie fällt um -5,87 % auf 153,25€. Die Talfahrt der Booking Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 153,25€, mit einem Minus von -5,87 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Booking Holdings Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -7,81 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Booking Holdings einen Rückgang von -11,74 %.

Während Booking Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,70 %.

Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,04 % 1 Monat +8,51 % 3 Monate -7,81 % 1 Jahr +5,43 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Stand: 22.04.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 792 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,95 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 22.04.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 22.04.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.