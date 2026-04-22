JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Das erste Quartal sei rundum solide gewesen, zog Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein erstes Fazit. Der Zwischenbericht habe weitgehend den Erwartungen entsprochen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern habe sein prozentual zweistelliges Wachstumsprofil bestätigt. Der jüngste Ausverkauf der Aktien aus Sorge vor neuem Wettbewerb sei übertrieben. In dem Kursniveau sieht er eine Einstiegschance./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 198,9EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

