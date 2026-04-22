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    Aktien New York Schluss

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    Gewinne - Nasdaq 100 dominiert mit Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen stiegen trotz unklarer Lage im Iran-Konflikt
    • Trump verlängerte Feuerpause Anleger ermutigt
    • Nasdaq 100 neuer Rekord Techwerte profitieren
    Aktien New York Schluss - Gewinne - Nasdaq 100 dominiert mit Rekordhoch
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg sind die Kurse am Mittwoch an den US-Börsen wieder gestiegen. Auch wenn beide Seiten weiter mit gegenseitigen Vorwürfen auffielen, zeigten sich die Anleger ermutigt davon, dass US-Präsident Donald Trump die Feuerpause verlängerte. Sie mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.

    Vor allem der Technologiesektor hat es den Anlegern derzeit wieder angetan, wie der Nasdaq 100 mit einem erneuten Rekord zeigte. Der stark auf die Tech-Branche konzentrierte Leitindex legte am Ende um 1,73 Prozent auf 26.937,28 Punkte zu. Laut Händlern setzten Anleger vor allem auf mögliche Gewinner der KI-Euphorie.

    Der marktbreite S&P 500 stand seinem nächsten Rekord bis auf wenige Punkte nahe, indem er um 1,05 Prozent auf 7.137,90 Zähler zulegte. Der Dow Jones Industrial wahrte hingegen noch eine gewisse Distanz zum Höchststand, der bei dem Leitindex der Wall Street noch aus dem Februar stammt. Er legte am Mittwoch um 0,69 Prozent auf 49.490,03 Punkte zu./tih/he





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