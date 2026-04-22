ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Gewinne - Nasdaq 100 dominiert mit Rekordhoch
- US-Börsen stiegen trotz unklarer Lage im Iran-Konflikt
- Trump verlängerte Feuerpause Anleger ermutigt
- Nasdaq 100 neuer Rekord Techwerte profitieren
NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg sind die Kurse am Mittwoch an den US-Börsen wieder gestiegen. Auch wenn beide Seiten weiter mit gegenseitigen Vorwürfen auffielen, zeigten sich die Anleger ermutigt davon, dass US-Präsident Donald Trump die Feuerpause verlängerte. Sie mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.
Vor allem der Technologiesektor hat es den Anlegern derzeit wieder angetan, wie der Nasdaq 100 mit einem erneuten Rekord zeigte. Der stark auf die Tech-Branche konzentrierte Leitindex legte am Ende um 1,73 Prozent auf 26.937,28 Punkte zu. Laut Händlern setzten Anleger vor allem auf mögliche Gewinner der KI-Euphorie.
Der marktbreite S&P 500 stand seinem nächsten Rekord bis auf wenige Punkte nahe, indem er um 1,05 Prozent auf 7.137,90 Zähler zulegte. Der Dow Jones Industrial wahrte hingegen noch eine gewisse Distanz zum Höchststand, der bei dem Leitindex der Wall Street noch aus dem Februar stammt. Er legte am Mittwoch um 0,69 Prozent auf 49.490,03 Punkte zu.
Trump will der iranischen Führung wenige Tage Zeit geben, um sich auf einen geeinten Vorschlag zur Beilegung des Krieges zu verständigen. Er sei bereit, die Waffenruhe um drei bis fünf Tage zu verlängern, hieß es in Medienberichten. Der New York Post sagte der US-Präsident, dass eine zweite Gesprächsrunde möglicherweise am Freitag stattfinden könnte.
"Die politische Lage ist also nicht bereinigt, wird aber an den Börsen derzeit eher als beherrschbar denn als eskalierend angesehen", schrieben am Mittwoch die Experten des Bernecker-Aktionärsbriefs. Nach ihrer Einschätzung bleiben die USA bei der Aktienrally weiterhin tonangebend, weil sich dort KI-Fantasie und Gewinnpotenziale im Technologiesektor mit hohen Indexgewichtungen großer Wachstumswerte paarten.
Zahlenvorlagen waren am Mittwoch für viele Einzelwerte maßgeblich. Im Dow waren die Boeing -Titel mit einem Anstieg um 5,5 Prozent eine wichtige Stütze. Der Flugzeugbauer meldete nach Jahren der Krise für das erste Quartal einen Umsatzanstieg und zugleich geringere Verluste im Vergleich zum Vorjahr. Er bremste zudem dank steigender Auslieferungen den Barmittelabfluss.
Noch euphorischer waren die Reaktionen bei GE Vernova : Nachdem der Energieanlagenbauer im ersten Quartal von einer starken Nachfrage profitiert hatte und geprägt vom Rechenzentren-Bedarf seine Jahresziele anhob, schnellte der Kurs um 14 Prozent auf ein Rekordniveau nach oben.
United Airlines hatte hingegen keine guten Nachrichten, der Kurs sank nach der gesenkten Jahresgewinnprognose um 5,6 Prozent. Neben anderen Fluggesellschaften wurde die ganze Reisebranche in Mitleidenschaft gezogen. Titel des Buchungsportals Booking fielen im Nasdaq 100 um sechs Prozent.
AT&T überraschte im ersten Quartal zwar positiv, woraufhin sich der Kurs nach schwächerem Start mit 0,4 Prozent ins Plus mühte. Bei T-Mobile US ging es im Nachgang der Berichte vom Vortag, dass der Mutterkonzern Deutsche Telekom über eine Kombination mit der US-Tochter nachdenke, nochmals um 3,3 Prozent bergab.
Die "Magnificent 7", die sieben bedeutendsten Tech-Werte, lagen alle im Plus. Bei Apple hatten die Anleger den ersten Schrecken des am Vortag vermeldeten Chefwechsels verdaut, hier legte der Kurs am Mittwoch mit 2,6 Prozent am deutlichsten zu. Die Vortagsverluste wurden damit wieder ausgeglichen.
Die Titel des Google -Mutterkonzerns Alphabet gewannen nach der Vorstellung eines neuen Tensor-Prozessors, der KI-Computing-Dienste effizienter machen soll, mehr als zwei Prozent. Tesla stiegen mit 0,3 Prozent am wenigsten. Nach Börsenschluss wurden die Resultate des Elektroautobauers erwartet.
Der Tabakkonzern Philip Morris übertraf mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen deutlich. Die Aktien gewannen sieben Prozent. Anteilscheine des Softwarekonzerns Adobe stiegen nach der Ankündigung von Aktienrückkäufen um 3,5 Prozent./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 213,1 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +6,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 248,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +6,63 %/+39,74 % bedeutet.
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https://www.dasinvestment.com/mark-mobius-tot-emerging-markets-pionier/
Dividenden-Depot vonHS im März 2026
https://www.lkz.de/lokales/kultur-lokal_artikel,-mehr-euphor…
Die im Februar 2026 ausgebliebene Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA wurde am 05.03.2026 nachgezahlt (13 Tage verspätet). Zusätzlich ging auch die reguläre März-Dividende – diesmal mit rund zehn Tagen Verzögerung – noch im selben Monat ein. Dadurch ist im Ausschüttungsdiagramm gut zu erkennen, dass Petrobras nach längerer Zeit wieder den größten Anteil an den Monatseinnahmen stellt. Zusammen mit dem Bruchstückverkauf bei Reckitt Benckiser Plc. ergab sich ein deutlich positiver Jahresvergleich der Nettoeinnahmen.
Die im Vormonat zu spät vorgenommene Umbuchung führte zu -0,07 € Überziehungszinsen. Ansonsten entwickelten sich insbesondere die Dividenden sehr positiv. Erhöhungen stellte ich bei folgenden Aktien fest:
- Enbridge Inc. erhöhte um +0,0275 can-$ (+2,92%) auf 0,97 can-$.
- 3M Co. erhöhte um +0,05 USD (+6,85%) auf 0,78 USD
- Equinor ASA erhöhte um +1,5249 NOK (+61,00%)
- NextEra Energy Inc. erhöhte um +0,0567 USD (+10,01%) auf 0,6232 USD
Kürzungen gab es bei diesem Wertpapier:
- LyondellBasell Industries N.V. reduzierte um -0,68 USD (-49,64%) auf 0,69 USD- und der Kurs drehte nach oben...?!!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260418210134-20260331-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg
- (--) Dow Inc. +82,32%,
- (--) LyondellBasell Industries N.V. +78,43%,
- (--) Equinor ASA +74,62%.
- (2.) Saipem SpA +64,18% und
- (--) Petroleo Brasileiro SA +58,44%.
Aus den bisherigen TOP-5 herausgefallen sind: Hafnia Ltd. (4.) jetzt Platz 11 mit +44,29%, TKMS AG & Co. KGaA (3.) jetzt Platz 12 mit +36,31%, CMB.Tech NV (1.) jetzt Platz 15 mit +33,50% sowie Marubeni Corp. (5.) jetzt Platz 16 mit +33,18%.
- (--) Takkt AG -29,86%
- (4.) Carbios SA -27,35%
- (--) Deutsche Pfandbriefbank AG -26,71%
- (--) Flowers Foods Inc. -25,00%
- (2.) PayPal Holdings Inc. -23,29%
Weitere Veränderungen: Triple Point Venture Growth BDC Corp. (5.) jetzt Platz 9 mit -20,34%, Lincoln National Corp. (1.) jetzt Platz 11 mit -19,30% und International Business Machines Corp. (3.) jetzt Platz 12 mit -19,19% jeweils von unten.
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
- 1. (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,21%)
- 2. (1.) Bilfinger SE (7,15%)
- 3. (4.) BASF SE (5,97%)
- 4. (3.) Allianz SE (5,87%)
- 5. (5.) Pampa Energia SA ADR (5,30%)
Für den April erwarte ich einen klassischen Dividendenmonat mit deutlich steigenden Ausschüttungen. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage der wichtigste Risikofaktor für die weitere Entwicklung.
Für Alle, welche noch dabei sind: Legal & General Aktie WKN: 851584 ISIN: GB0005603997
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260417175710-leg-26-04.png
Britischer Fondsgigant L&G strebt Verdoppelung des Asien-Geschäfts an, so der CEO
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/britischer-fondsgigant-l-g-strebt-verdoppelung-des-asien-geschaefts-an-so-der-ceo-ce7e50dcda8afe24
Großbritanniens größter Asset Manager Legal & General beabsichtigt, sein verwaltetes Vermögen in Asien auf rund 500 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Dies ist Teil einer Strategie zum Ausbau des internationalen Geschäfts, wie CEO Antonio Simoes am Montag gegenüber Reuters erklärte.
Asien ist der am schnellsten wachsende internationale Markt der Gruppe und soll eine Schlüsselrolle bei dem Ziel spielen, das internationale verwaltete Vermögen (AUM) bis 2028 auf mehr als 50 % des Portfolios zu steigern, gegenüber etwa 43 % im vergangenen Jahr, so Simoes.
Der Fonds- und Versicherungskonzern verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von 244 Milliarden Dollar von asiatischen Kunden bei einem weltweiten AUM von 1,6 Billionen Dollar.
"Wir sind für Asien derzeit sehr optimistisch gestimmt", sagte er. Die Gruppe beschäftigt in der Region mehr als 50 Mitarbeiter.
Die Aktien von L&G blieben während der Amtszeit von Simoes hinter inländischen Konkurrenten wie Aviva zurück, während er versuchte, die Investoren von den Vorzügen seiner Strategie zu überzeugen. Simoes, der 2024 zum CEO ernannt wurde, hat versprochen, die Performance zu verbessern und die Renditen für die Aktionäre durch eine Vereinfachung des 190 Jahre alten britischen Konzerns zu steigern.
Geopolitische Spannungen und Marktschwankungen im Zuge des Iran-Konflikts verstärken laut Simoes die Nachfrage asiatischer Kunden nach globaler Diversifizierung über Anlageklassen und Regionen hinweg.
"Was die Märkte derzeit einpreisen, ist eine Deeskalation des Konflikts", sagte er.
WEALTH MANAGEMENT ALS NÄCHSTE ETAPPE
Der Wealth-Management-Markt sei nun die "nächste Etappe" für das Unternehmen in Asien, sagte Simoes, nachdem die Präsenz zunächst bei Staatsfonds, Pensionskassen und anderen institutionellen Kunden aufgebaut wurde.
L&G plant den Aufbau weiterer Vertriebspartnerschaften, um wohlhabende Investoren in Asien zu erreichen, erklärte er gegenüber Reuters in Hongkong, wo sich eines der fünf Büros in der Region befindet. Die weiteren Standorte sind Singapur, Festlandchina, Tokio und Australien.
Der Vorstoß in das asiatische Wealth Management gewinnt bereits an Fahrt, sagte er. Eine Partnerschaft mit der J.P. Morgan Private Bank habe innerhalb eines Jahres mehr als 1 Milliarde Dollar von asiatischen Kunden eingeworben.
Die globale "Unconstrained Bond"-Strategie - ein flexibler Rentenfonds, der sich freier an den Märkten bewegen kann als eine traditionelle Strategie -, die über die United Overseas Bank in Singapur vertrieben wird, ist ebenfalls auf über 1 Milliarde Dollar angewachsen.
Laut Simoes befinden sich nach der Übernahme einer 75 %-Beteiligung an dem Private-Market-Spezialisten Proprium Capital Partners auch Strategien für Privatmarktanlagen für Asien in der Pipeline.
Das Wachstum werde nicht zu Lasten der Margen gehen, so Simoes. Das Unternehmen strebe bis 2028, idealerweise schon früher, eine durchschnittliche Ertragsmarge von mehr als 10 Basispunkten an, gegenüber aktuell 9 Basispunkten.
Weiterhin gutes gelingen, Gruss RS