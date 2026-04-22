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    JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein starker März habe übertroffene Erwartungen möglich gemacht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts daran, dass der Quartalsumsatz immer noch rückläufig sei. Es gebe damit keine klaren Anzeichen einer Trendwende./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:12 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 16,99EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: Stabilus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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