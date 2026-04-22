Tesla mit mehr Umsatz und Gewinn
- Tesla Erlöse stiegen 16 Prozent auf 22,39 Milliarden
- Auslieferungen stiegen 6,3 Prozent auf 358023 Fahrzeuge
- Musk setzt auf Robotaxis und humanoide Roboter
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 22,39 Milliarden Dollar, wie der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Vorreiter am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn stieg um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar.
Die weltweiten Tesla-Auslieferungen kletterten im ersten Quartal im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge. Im Vorjahresquartal waren die Auslieferungen noch um 13 Prozent gefallen.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Tesla-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu.
Musk hatte bereits nach den Absatzrückgängen im vergangenen Jahr gesagt, die Zukunft von Tesla liege ohnehin in autonom fahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern. Zugleich brachte Tesla etwas günstigere Versionen des Model 3 und des Model Y auf den Markt.
Zu den Rückgängen im vergangenen Jahr hatte unter anderem eine Umrüstung der Produktionslinien für ein Update des Bestsellers Model Y beigetragen. Ein weiterer Faktor waren die Kontroversen um die politischen Aktivitäten von Firmenchef Elon Musk, der eine Zeit lang ein enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump war und in dessen Auftrag die Regierungsausgaben stutzen sollte. Einige potenzielle Interessenten wurden von Musks rechten politischen Ansichten abgeschreckt.
Außerdem sorgte Trump dafür, dass in den USA Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos wegfiel. Tesla brachte das einen Rekordabsatz mit der Torschlusspanik im dritten Quartal - mit einem darauffolgenden weiteren Rückgang.
Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Grünheide bei Berlin./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 342,7 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +11,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 465,00USD was eine Bandbreite von -57,93 %/+34,91 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Der Patient zeigt alle Zeichen eines terminalen systemischen Versagens. Die roten Flaggen sind keine Warnung mehr. Sie sind die Diagnose.
1. Kardiale Dekompensation (Kerngeschäft)
Die Auslieferungen fallen. Der Lagerbestand explodiert. Die Nachfrage kollabiert. Das Herz pumpt nicht mehr – es zuckt nur noch.
2. Metabolische Dysregulation (Energiesparte)
Die Energiespeicher-Deployments sinken um 15%. Das Organ, das den Zusammenbruch des Herzens kompensieren sollte, ist selbst in der Krise. Der Stoffwechsel des Patienten ist nicht mehr regulierbar.
3. Hämorrhagischer Schock (Cash-Burn)
Investitionen von über 20 Milliarden USD fressen jede verfügbare Ressource. Der Patient verliert Blut – und die Gerinnung versagt. Die freien Cashflows sind negativ. Die Transfusionen (Kapitalerhöhungen) werden kommen. Sie werden den Patienten nicht retten. Sie werden ihn nur länger bluten lassen.
4. Neurologische Überlastung (KI / Robotaxi / Optimus)
Die kognitiven Ressourcen sind fragmentiert. Die Versprechen werden grösser, die Fortschritte kleiner. Der Patient halluziniert eine Zukunft, während sein Körper stirbt.
5. Anämie der Marge (Preiskämpfe)
Die operative Marge ist erloschen. Preisnachlässe sind die letzte reflexive Zuckung eines sterbenden Systems. Es gibt keine Heilung mehr – nur noch Symptombehandlung.
6. Multiorganversagen (Systemisches Risiko)
Die Abhängigkeit von Hoffnung, die Anfälligkeit für externe Schocks, die Illusion der Unsterblichkeit – all das führt zum synchronen Kollaps aller Organsysteme.
Fazit
Der Patient ist nicht mehr zu retten. Die Frage ist nicht ob, sondern wann die letzte Linie im Chart reisst.
Die Therapie wurde abgebrochen. Die Maschinen sind noch an – aber das Gehirn ist bereits tot.
Tesla liefert nach Boersenschluss mehrere positive Trigger gleichzeitig: EPS Beat, starke Umsaetze, Bitcoin Bestand gehalten und zusaetzlich die Meldung ueber ein 2 Mrd USD SpaceX Investment. Das Ergebnis sieht man direkt im Chart.
Die Aktie sprang von etwa 388 USD auf ueber 406 USD im After Hours Handel. Entscheidend dabei: Der Move wurde nicht sofort komplett verkauft. Genau das trennt einen reinen News Spike von echtem Repricing.
Was bedeutet das?
* Shorts mussten decken
* Algo Systeme kauften die Headlines sofort
* Neue Kaeufer akzeptieren hoeheres Preisniveau
* Der Markt bewertet Tesla wieder mehr als Vision Asset statt nur als Autobauer
Wichtige Zonen jetzt:
Support
* 403
* 400
* 396
Widerstand / Ziele
* 406.5
* 408
* 410
* 412
Mein Read: Solange 400 haelt, bleibt das Momentum konstruktiv. Faellt der Kurs spaeter wieder klar darunter, war ein Teil des Moves nur Event Euphorie.
Fuer morgen wird spannend, ob Pre Market die Staerke bestaetigt. Wenn ja, kann daraus ein echter Follow Through Tag werden. Wenn nein, droht klassischer Gap and Fade.
Kurz gesagt: Der Markt hat die News nicht nur gehoert. Er hat sie angenommen.
- Total revenues um ca. 13% niedriger gegenüber Q4 2025
- Income (loss) from operations von 1 Mrd. (Q4 2025) auf nur noch 500 Mio
- GAAP-Gewinn schrumpft von 30 cent (Q4 2025) auf 16 cent
Sofern die Zahlen dem Consensus entsprechen.... bei Energy "generation and storage" ist die Standardabweichung krass hoch,